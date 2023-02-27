Принято считать, что даже флагманским смартфонам Apple новейшего поколения функцию экстренной отправки сообщений через спутниковые сети помогли реализовать компоненты Qualcomm, но агентство Reuters сосредоточилось на перечислении конкурентов компании из Купертино, чьи смартфоны верхнего ценового диапазона получат аналогичную функциональность в обозримом будущем.
реклама
Итак, Qualcomm сама не прочь назвать эти торговые марки: Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Vivo и Xiaomi. По сути, вся пятёрка лидеров рынка смартфонов, если не считать Samsung, готова обеспечить возможность отправлять экстренные текстовые сообщения через спутник в своих наиболее дорогих моделях смартфонов. Ранее сообщалось, что новые модели смартфонов под управлением Android на базе передовых компонентов Qualcomm получат такую функцию во второй половине текущего года.