Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm назвала марки смартфонов, которые предложат отправку экстренных сообщений через спутник
Уже во втором полугодии.
рекомендации
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Принято считать, что даже флагманским смартфонам Apple новейшего поколения функцию экстренной отправки сообщений через спутниковые сети помогли реализовать компоненты Qualcomm, но агентство Reuters сосредоточилось на перечислении конкурентов компании из Купертино, чьи смартфоны верхнего ценового диапазона получат аналогичную функциональность в обозримом будущем.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Итак, Qualcomm сама не прочь назвать эти торговые марки: Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Vivo и Xiaomi. По сути, вся пятёрка лидеров рынка смартфонов, если не считать Samsung, готова обеспечить возможность отправлять экстренные текстовые сообщения через спутник в своих наиболее дорогих моделях смартфонов. Ранее сообщалось, что новые модели смартфонов под управлением Android на базе передовых компонентов Qualcomm получат такую функцию во второй половине текущего года.

#смартфоны #qualcomm #спутниковый интернет
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

HMD Global наладит выпуск 5G-смартфонов Nokia на территории Европы
Разработки NVIDIA начнут применяться в мобильных процессорах MediaTek уже в следующем году
Продажи iPhone в этом году сократятся, а смартфонов с Android — вырастут
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
86
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
34
Фильм Робокоп (RoboCop) - немножко хорошей фантастики
16
Портативный игровой компьютер своими руками
64
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
33
В Мали потерпел крушение беспилотник MQ-9 Reaper французских ВКС стоимостью 30 млн долларов
2
Почему Linux дистрибутивы порой это ужас, боль и страдание для разработчиков ПО
37
Распаковка и тесты Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
34
Как ИИ ChatGPT стал популярным блогером и написал 20 новостей на сайте Overclockers.ru
15
10 стратегий в раннем доступе Steam, которые нельзя пропустить любителям жанра в 2023 году
5

Сейчас обсуждают

Johan_888
11:28
Гитлер много к чему был не готов, блиц-криг провалился, окрылённый легкими победами он был к этому не готов, и увяз в многолетней войне, истощив собственную экономику и ресурсы,
Основные причины, почему СВО длится целый год
CoverLocker
11:26
ТБ2 самая простая цель для ПВО. Летит высоко и медленно. В Сирии в 2020 местные расчеты сбили несколько десятков 40-летними Буками. Но хохлы не проявили должного любопытства и поплатились на нескольк...
CNN назвали Javelin, HIMARS и Bayraktar TB2 самым эффективным оружием, поставленным Украине
armadaovs
11:26
я взял чисто ради интереса, так сказать прикоснутся к началу графического пути intel. и будет интересно наблюдать за тем как видеокарта будет исправлять своё поведение в играх с каждым новым драйвером...
Результаты производительности Intel Arc A750 в подборке игровых и синтетических тестов
Kostik_I
11:20
"Используя предварительный выпуск Ryzen 9 7950X3D, блогер chi11eddog провел многоядерный тест" Используя выпуск проводятся тесты...
MWC 2023: состоялся глобальный выход Xiaomi 13
Андрей Филиппов
11:19
В любом случае смысл брать первое поколение, на котором шишки набивают. Куда интереснее, что они во втором смогут выдать. Ведь судя по всему на первом история всё ж не закончится, хоть для этого и был...
Результаты производительности Intel Arc A750 в подборке игровых и синтетических тестов
Димка Бондарев
11:18
возможно, в данный момент нет возможности проверить лично
AMD Radeon RX 7900 XT продолжает дешеветь
Евгений Сом
11:16
Так напрямую в Россию поставок нет. А также есть какое то ограничение в 750 евро в европе, так что даже в Казахстан возможно не отправят.
AMD Radeon RX 7900 XT продолжает дешеветь
dimkahon
11:16
Брал там товары и подороже, главное сперва поинтересоваться и найти проверенных продаванов... а эту вашу "не покупал, но осуждаю" оставьте себе! Единственная проблема покупок на али - это дикие сроки....
Результаты производительности Intel Arc A750 в подборке игровых и синтетических тестов
PanzerK
11:16
Ну сейчас нет, скоро появиться. А стоит нынче всё неадекватно.
Результаты производительности Intel Arc A750 в подборке игровых и синтетических тестов
Андрей Филиппов
11:16
Интересно, конечно, сколько хохлы утилизировали военной техники со всего мира за 1 год операции : - фактически вся своя техника - практически вся более-менее годная к экплуатации техника СССР со стра...
CNN назвали Javelin, HIMARS и Bayraktar TB2 самым эффективным оружием, поставленным Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем