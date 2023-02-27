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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

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MSI 3060 за 30 тр в Регарде

Принято считать, что даже флагманским смартфонам Apple новейшего поколения функцию экстренной отправки сообщений через спутниковые сети помогли реализовать компоненты Qualcomm, но агентство Reuters сосредоточилось на перечислении конкурентов компании из Купертино, чьи смартфоны верхнего ценового диапазона получат аналогичную функциональность в обозримом будущем.

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Источник изображения: Reuters

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Итак, Qualcomm сама не прочь назвать эти торговые марки: Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Vivo и Xiaomi. По сути, вся пятёрка лидеров рынка смартфонов, если не считать Samsung, готова обеспечить возможность отправлять экстренные текстовые сообщения через спутник в своих наиболее дорогих моделях смартфонов. Ранее сообщалось, что новые модели смартфонов под управлением Android на базе передовых компонентов Qualcomm получат такую функцию во второй половине текущего года.