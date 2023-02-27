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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Гарнитуру дополненной реальности Apple планировалось оснастить базовой станцией
Но недостаток производительности решили компенсировать выпуском устройства второго поколения.
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По информации Bloomberg, готовящееся к анонсу в июне первое устройство Apple дополненной реальности первоначально планировалось оснащать настольной базовой станцией, которая выполняла бы самые сложные вычисления и передавала их результат на носимое устройство по беспроводному интерфейсу. Позднее от этой идеи разработчики отказались, но им пришлось пойти на компромиссы. Например, как отмечалось ранее, в составе системы охлаждения этой гарнитуры будут использоваться вентиляторы, а штатного аккумулятора размером с iPhone, который конструктивно отделён от гарнитуры, хватит всего на пару часов работы устройства.

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Источник изображения: Bloomberg

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Если внутри гарнитуры первого поколения будут использоваться процессоры Apple M2, то разрабатываемое сейчас второе сможет полагаться уже на процессоры M3 или M4, как сообщает источник. Первое поколение гарнитуры сможет обходиться и без подключения к iPhone, но некоторым пользователям оно может потребоваться — не только для синхронизации данных, но и для более быстрого ввода информации с клавиатуры. Дело в том, что у AR-гарнитуры штатная клавиатура будет полностью виртуальной, и владельцу придётся набирать текст, тыкая пальцами в воздух. Это не всегда удобно и довольно утомительно, поэтому экранная клавиатура iPhone или iPad в этом смысле может оказаться предпочтительной.

#apple #дополненная реальность #ar-гарнитура
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