Сохранив на такой частоте активность четырёх производительных ядер.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Экстремальным разгоном в Южной Корее интересуется достаточное количество энтузиастов, и обладателю оперативного псевдонима Phantom_K удалось в эти выходные достичь 3 минут 6,101 секунды в тесте SuperPI 32M, что является пятым результатом в абсолютном зачёте, но одновременно и лучшим в модельном для центрального процессора Intel Core i9-13900KS.

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Источник изображения: Phantom_K, HWBot

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Последний для этого был при помощи жидкого азота разогнан до 8250 МГц с сохранением активности четырёх производительных ядер и четырёх потоков. Процессор был установлен в материнскую плату ASUS ROG Maximus Z790 Apex, в модельном рейтинге SuperPI 32M это лучший из 14 результатов, но пятое место в абсолютном среди 9341 записи — это тоже достойно.