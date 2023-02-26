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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-13900KS на частоте 8250 МГц стал лидером в модельном зачёте SuperPI 32M
Сохранив на такой частоте активность четырёх производительных ядер.
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Экстремальным разгоном в Южной Корее интересуется достаточное количество энтузиастов, и обладателю оперативного псевдонима Phantom_K удалось в эти выходные достичь 3 минут 6,101 секунды в тесте SuperPI 32M, что является пятым результатом в абсолютном зачёте, но одновременно и лучшим в модельном для центрального процессора Intel Core i9-13900KS.

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Источник изображения: Phantom_K, HWBot

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Последний для этого был при помощи жидкого азота разогнан до 8250 МГц с сохранением активности четырёх производительных ядер и четырёх потоков. Процессор был установлен в материнскую плату ASUS ROG Maximus Z790 Apex, в модельном рейтинге SuperPI 32M это лучший из 14 результатов, но пятое место в абсолютном среди 9341 записи — это тоже достойно.

#intel #экстремальный разгон #raptor lake #superpi #intel core i9-13900ks
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