С прошлого года США предпринимали попытки объединить усилия с Тайванем, Южной Кореей и Японией с целью создания более стабильных цепочек поставок полупроводниковых компонентов. Актуальность создания подобного альянса подчёркивалась дефицитом чипов, вызванным пандемией. Впрочем, отдельные источники усматривали наличие у США попутных мотивов политического характера, традиционно предусматривающих ограничение Китая в сфере производства передовых полупроводниковых изделий.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на тайваньских чиновников, первое рабочее заседание так называемого альянса «Chip 4» или «Fab 4» состоялось в формате видеоконференцсвязи ещё 16 февраля. В нём приняли некие представители Японии, США, Тайваня и Южной Кореи. В повестку дня вошли обеспечение надёжных поставок полупроводниковых чипов и усиление взаимодействия всех четырёх стран в этой сфере.
Следует подчеркнуть, что задачей этого альянса является именно организация стабильных поставок чипов на рынки заинтересованных стран, и это объединение не относится к попыткам США ограничить доступ КНР к передовому литографическому оборудованию при содействии Японии и Нидерландов. Впрочем, присутствие в альянсе Тайваня неизбежно затрагивает вопрос взаимодействия с Китаем, так что данный аспект списывать со счетов нельзя.