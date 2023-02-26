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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
HMD Global наладит выпуск 5G-смартфонов Nokia на территории Европы
Ещё один пример регионализации производства.
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В 2016 году финская компания HMD Global получила право выпускать мобильные устройства под маркой Nokia сроком на десять лет. В канун начала работы MWC 2023 она представила несколько новых моделей смартфонов, а также, по словам Reuters, сообщила о своих намерениях организовать сборку устройств с поддержкой 5G на территории Европы. Не исключено, что место будет выбрано уже в этом году, компания рассчитывает на субсидии со стороны властей этого геополитического блока.

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Источник изображения: HMD Global

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Исследовательские работы HMD Global тоже будет проводить на территории Европы. По факту, они уже осуществляются, поскольку смартфоны Nokia подвергаются сертификационному тестированию в Европе, а местные специалисты по информационной безопасности привлечены к обновлению программного обеспечения. Контрактной сборкой мобильных устройств Nokia до сих пор занималась тайваньская компания Foxconn.

#смартфоны #nokia #европа #hmd global
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