В этом убеждены представители J.P. Morgan.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Аналитики J.P. Morgan пришли к выводу, что в этом году спрос на память во всех сегментах рынка будет слабым. Цены стабилизируются только во втором календарном полугодии, по мере нормализации складских запасов клиентов, потребляющих микросхемы памяти в своей деятельности.

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Источник изображения: Micron Technology

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Лишь в следующем году, как считают аналитики, спрос на память начнёт расти, поддерживаемый долговременными факторами вроде потребностей сферы облачных вычислений, переходу на новые технологии изготовления памяти и восстановления экономики Китая после пандемии. Такой динамике будет способствовать и осторожность участников рынка в наращивании своих производственных мощностей в текущем году. За предыдущие 12 месяцев акции Micron потеряли в цене 35%, но J.P. Morgan рекомендует их к покупке, называя $65 за акцию в качестве целевого ориентира при текущем курсе $58.