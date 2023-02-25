Изучение годового отчёта NVIDIA по форме 10-K позволяет понять, какие факторы сильнее всего повлияли на рост выручки компании в прошедшем фискальном году. Напомним, что совокупная выручка NVIDIA за период выросла на символические $60 млн, оставшись почти на уровне предыдущего года.
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При этом лидером роста в географическом выражении стали США, где выручка NVIDIA почти удвоилась по сравнению с предыдущим фискальным годом. Тайвань, Гонконг и все прочие страны демонстрировали отрицательную динамику выручки. Если в 2021 календарном году до 84% всей выручки компания получала за пределами США, то в 2022 году эта доля сократилась до 69%. Ослабление Тайваня и Китая на направлении облачных решений и игрового сегмента объясняет подобную динамику, как поясняет сама NVIDIA. Впрочем, очевиден и другой факт — провайдеры облачных услуг из США в прошлом году активно закупали серверные компоненты NVIDIA, что и обеспечило ей усиление выручки на «домашнем рынке», а также сохранение положительной динамики совокупной выручки в целом.