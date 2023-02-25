По итогам поверхностного изучения квартального отчёта NVIDIA мы уже поняли, что прошлый квартал компания завершила с увеличенными в два раза складскими запасами продукции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Изучение годового отчёта компании по форме 10-K позволяет лучше понять структурные изменения в составе складских запасов, которые произошли за прошлый год.
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Начнём с того, что непосредственно компонентов для изготовления продукции на балансе NVIDIA к 29 января текущего года оказалось в три с лишним раза больше, чем годом ранее: $2,43 млрд против $791 млн. Готовой продукции оказалось в два раза больше, чем годом ранее: $2,26 млрд против $1,1 млрд. С этой точки зрения всё закономерно, ведь спрос на видеокарты в прошлом году обрушился неожиданно для компании, поэтому отчётный период она завершила с увеличенными запасами как сырья, так и готовой продукции. Интересное другое — находящаяся в фазе обработки продукция в своём стоимостном эквиваленте сократилась с $692 до $466 млн. По сути, это говорит о готовности NVIDIA предпринимать адекватные меры для снижения объёмов производства. Ведь когда склады и так переполнены, нет смысла продолжать их забивать новой продукцией.
Как попутно отмечается в годовом отчёте NVIDIA, в прошлом году ей пришлось списать $1,04 млрд расходов на хранение излишком продукции, тогда как годом ранее эти расходы не превысили $173 млн. Прошлый фискальный год она завершила с суммой обязательств по долгосрочным контрактам $2,99 млрд против $1,75 млрд годом ранее. Данная сумма превышает половину стоимостного эквивалента отгруженной продукции, как поясняет NVIDIA. Другими словами, компания к концу фискального года располагала полуторакратным запасом компонентов. Увеличенные складские запасы сократили норму прибыли NVIDIA на 7,5 процентных пункта по сравнению с 0,9 процентного пункта в предыдущем году.