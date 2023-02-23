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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Складские запасы NVIDIA в прошлом квартале оказались почти вдвое выше, чем год назад
Но не надо спешить с выводами.
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Финансовый директор NVIDIA на квартальном отчётном мероприятии только однажды коснулась темы перепроизводства компонентов, с которой компания столкнулась несколько месяцев назад. В сегменте игровых видеокарт, по мнению руководства NVIDIA, проблема освобождения складов от излишков продукции, по большей части осталась позади. В документации компании за прошлый квартал, тем не менее, можно найти довольно любопытную статистику.

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Источник изображения: NVIDIA

Так, стоимостной эквивалент складских запасов в конце прошлого квартала оказался почти в два раза выше, чем в конце аналогичного периода предыдущего года. Само по себе, конечно, это не говорит, что в конце января этого года у компании на складах было в два раза больше именно графических чипов, чем за год до этого. Серверные компоненты или процессоры для игровых консолей также могли входить в эту балансовую статью. Тем более, что на этой неделе представители NVIDIA говорили о снижении спроса на компоненты для игровых консолей. Кроме того, речь идёт о стоимостном выражении запасов — в натуральном выражении они могли увеличиться не строго пропорционально.

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Наконец, NVIDIA могла сформировать повышенные складские запасы уже с учётом вывода на рынок какой-то новой продукции, а ведь в случае с графическими решениями поколения Ada Lovelace она не устаёт говорить об их высокой популярности и неспособности долго залёживаться на полках магазинов.

#nvidia #аналитика #видеокарты #финансы
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