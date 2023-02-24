Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разработки NVIDIA начнут применяться в мобильных процессорах MediaTek уже в следующем году
Было бы забавно, если их выпуском занялась Intel.
рекомендации
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

Известно, что некоторое время назад AMD лицензировала свою графическую архитектуру для использования в мобильных процессорах Samsung. По данным DigiTimes, конкурирующая с корейским гигантом в сегменте чипов для смартфонов тайваньская MediaTek тоже не желает отставать от соперника, а потому уже в следующем году на рынке могут появиться одноимённые процессоры, использующие интеллектуальную собственность NVIDIA в сфере графических решений.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Предполагается, что графикой NVIDIA будут наделяться флагманские чипы MediaTek для смартфонов. Если учесть, что в дальнейшем MediaTek собирается некоторые компоненты заказывать в производство компании Intel, схема кооперации участников рынка получается довольно интересной. Не факт, конечно, что Intel на своих предприятиях будет по заказу MediaTek выпускать именно мобильные процессоры для смартфонов со встроенной графикой NVIDIA, но сама идея будоражит умы обывателей.

#amd #intel #nvidia #смартфоны #samsung #mediatek
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти США будут настаивать на строительстве каждой компанией как минимум двух предприятий
Главе Intel пришлось в очередной раз опровергать слухи о задержке Meteor Lake
Капитализация NVIDIA в пять раз выше, чем у Intel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35
32
Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников
7
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
17
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
80
Как защитнику Отечества приобрести Apple iPhone 14 128Gb со скидкой 50%, инструкция
15
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
18
9 способов ускорить ваш старый ПК
57
Зачем нужен кронштейн для монитора
15
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году. Часть 2
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
36

Сейчас обсуждают

REY_B_
13:39
Такой умный? Тогда скажи, когда же наконец майские указы будут выполнены? ... Речи нынешних политиков полностью лишены смысла. - Они профессионально некомпетентны! У них образование "клоунов"! Я на за...
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
evsapelkin
13:38
когда пообщаешься с нашими братьями героями с фронта , поймешь что кастрюля ты . А хохлов мне лепи и иди туда сам.
В Минобороны опровергли заявления о блокировании поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер»
Олег Власов
13:35
Системный наркоман с дедом Бидоном,уже давно их приговорили у него киевские погромы заложены в генетической памяти так,что не забудет,не простит всех постарается уложить как учили-до последнего.
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Артур Рейх
13:34
Кайф
Оптимизации для 3D V-Cache процессоров AMD обновились в наборе драйверов чипсета версии 5.01.29.2026
AMD EDITION
13:34
Ну с, иди снова покупай
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Февраль)
Артём Федотов
13:34
Вагинеры, ежже. С каких только пор сайт про компьютерные технологии и комплектующие стал политотной помойкой зомбоящика?
Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников
evsapelkin
13:33
Если не устраивают зеки на войне , иди воюй сам .
Снаряды пошли: Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»
AMD EDITION
13:32
Если без Моника то я еще соглашусь
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Февраль)
century84
13:31
Сарказм. Если нет попробуй сам при +8 дома посидеть.
Российская ракета Х-555 превратила украинский энергоблок ТЭЦ в мешанину из стали и бетона
evsapelkin
13:31
Вас лохов 9 лет разводили о взятии в НАТО и Евросоюз , а так и не взяли . А ты утырок этого не когда не поймешь , мозгов не хватает . Сливайся за дядюшку Сема которому ты на хер не нужен.
В МИД РФ назвали условие для переговоров по Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем