Известно, что некоторое время назад AMD лицензировала свою графическую архитектуру для использования в мобильных процессорах Samsung. По данным DigiTimes, конкурирующая с корейским гигантом в сегменте чипов для смартфонов тайваньская MediaTek тоже не желает отставать от соперника, а потому уже в следующем году на рынке могут появиться одноимённые процессоры, использующие интеллектуальную собственность NVIDIA в сфере графических решений.
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Предполагается, что графикой NVIDIA будут наделяться флагманские чипы MediaTek для смартфонов. Если учесть, что в дальнейшем MediaTek собирается некоторые компоненты заказывать в производство компании Intel, схема кооперации участников рынка получается довольно интересной. Не факт, конечно, что Intel на своих предприятиях будет по заказу MediaTek выпускать именно мобильные процессоры для смартфонов со встроенной графикой NVIDIA, но сама идея будоражит умы обывателей.