Анонс будет бумажным?

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

В отсутствие значимых новостей технической направленности с Запада, тайваньский сайт DigiTimes берётся за традиционное для себя ремесло, распространяя слухи об изменениях в планах крупных производителей полупроводниковой продукции. Содержащие три разнородных кристалла процессоры Intel Meteor Lake, если ориентироваться на эту информацию, вряд ли появятся в текущем году, как это обещали представители корпорации ещё в конце января.

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Источник изображения: Intel

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По данным тайваньских источников, Intel решила отложить размещение заказов на изготовление 3-нм компонентов силами компании TSMC до четвёртого квартала. Поскольку процессоры Meteor Lake должны использовать 3-нм кристаллы производства TSMC в дополнение к двум другим кристаллам собственного производства Intel, то возможность их появления на рынке в текущем году ставится под сомнение. Конечно, формальный анонс можно сделать и в четвёртом квартале, но насытить рынок новинками Intel при таком графике не успеет.