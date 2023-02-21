В отсутствие значимых новостей технической направленности с Запада, тайваньский сайт DigiTimes берётся за традиционное для себя ремесло, распространяя слухи об изменениях в планах крупных производителей полупроводниковой продукции. Содержащие три разнородных кристалла процессоры Intel Meteor Lake, если ориентироваться на эту информацию, вряд ли появятся в текущем году, как это обещали представители корпорации ещё в конце января.
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По данным тайваньских источников, Intel решила отложить размещение заказов на изготовление 3-нм компонентов силами компании TSMC до четвёртого квартала. Поскольку процессоры Meteor Lake должны использовать 3-нм кристаллы производства TSMC в дополнение к двум другим кристаллам собственного производства Intel, то возможность их появления на рынке в текущем году ставится под сомнение. Конечно, формальный анонс можно сделать и в четвёртом квартале, но насытить рынок новинками Intel при таком графике не успеет.