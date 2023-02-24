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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Капитализация NVIDIA в пять раз выше, чем у Intel
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Первую торговую сессию после публикации квартального отчёта, как отмечает Reuters, акции NVIDIA завершили ростом курсовой стоимости на 14%, и теперь капитализация компании достигает $580 млрд. Это в пять раз больше, чем у Intel, и большинство аналитиков сходятся во мнении, что на волне интереса к генеративному искусственному интеллекту серверный бизнес NVIDIA продолжит расти уверенными темпами.

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Источник изображения: Reuters

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Отраслевые аналитики квартальный отчёт NVIDIA восприняли преимущественно благосклонно, поскольку слабость игрового сегмента была компенсирована ростом выручки на серверном направлении. Кроме того, норма прибыли компании почти не пострадала, а операционные расходы она намеревается удерживать на стабильном уровне. Нормализация спроса в игровом сегменте, на которую рассчитывает руководство NVIDIA, многих экспертов тоже воодушевила. С начала этого года акции NVIDIA выросли в цене на 65%, что в три раза выше всего полупроводникового сектора США в целом.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
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