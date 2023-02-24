Во второй половине десятилетия.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

К концу следующего года TSMC при поддержке Sony, Denso и японского правительства должна ввести в строй предприятие на юго-западе Японии, которое будет выпускать 28-нм и 12-нм чипы по заказам двух последних компаний. Руководство TSMC давно не скрывает, что помышляет о строительстве по соседству и второго предприятия, а теперь Bloomberg со ссылкой на японские СМИ сообщает, что будущее предприятие появится в префектуре Кумамото до конца десятилетия.

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Источник изображения: TSMC

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По замыслу, его строительство обойдётся как минимум в $7,4 млрд, а профильной продукцией станут 10-нм и 5-нм изделия. Добавим, что компания Rapidus уже в 2027 году собирается наладить на территории Японии выпуск 2-нм продукции, так что второе предприятие TSMC всё равно не сможет претендовать на звание передового в регионе. Зато его бюджет будет в разы скромнее, чем у Rapidus, которая требует у властей и инвесторов не менее $54 млрд. По данным японских СМИ, сейчас TSMC ведёт переговоры с клиентами и японскими властями, решение о строительстве второго предприятия в Японии может быть принято до конца года.