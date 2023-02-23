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Новости Hardware Алексей Сычёв
Ускорители семейства Hopper в структуре выручки NVIDIA уже обошли своих предшественников с архитектурой Ampere
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На квартальной отчётной конференции NVIDIA финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) обмолвилась, что всего на следующий квартал после начала поставок ускорители H100 с архитектурой Hopper смогли в денежных показателях значительно обойти своих предшественников A100 с архитектурой Ampere. Говорит ли это о превосходстве в натуральном выражении, с уверенностью сказать сложно, ибо по неофициальным данным, один ускоритель H100 стоит $25 000, тогда как A100 можно купить за $10 000.

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Источник изображения: NVIDIA

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Колетт Кресс добавила, что в четвёртом квартале облачные гиганты формировали более 40% выручки NVIDIA в сегменте центров обработки данных. В дальнейшем NVIDIA не будет отказываться от поставок ускорителей A100, поскольку они какое-то время должны будут соседствовать с H100, но четвёртый квартал характеризовался всплеском интереса клиентов к новой архитектуре в связи с наличием отложенного спроса. Не исключено, что в текущем квартале доля A100 немного увеличится, поскольку в своей ценовой категории ускоритель сохраняет привлекательность в эти непростые для клиентов времена.

#nvidia #ampere #gpgpu #hopper
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