В её максимальном положении.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пневмоподвеской оснащаются многие электромобили премиального класса, а для машины с претензией на наличие некоторого внедорожного потенциала она является едва ли не обязательным атрибутом. По информации Electrek, один из очевидцев с очень плохой камерой мобильного телефона (либо сотрудник предприятия Tesla, не желающий себя выдавать) поделился на страницах тематического интернет-форума видеороликом, на котором прототип пикапа Cybertruck передвигается по цеху в максимально приподнятом силами пневмоподвески состоянии.

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Источник изображения: Cybertruck Owners Club

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Tesla изначально заявляла, что пикап сможет изменять положение подвески на 100 мм вверх и вниз относительно нормального. С одной стороны, это позволит повысить устойчивость при движении на высоких скоростях по шоссе и облегчить погрузку и выгрузку. С другой стороны, на бездорожье пневмоподвеска позволяет улучшить геометрическую проходимость. Мягкость подвески тоже можно варьировать, так что у инженеров простор для деятельности весьма велик. Илон Маск (Elon Musk) ранее даже высказывал намерения испытать пикап в ралли по мексиканской пустыне, но пока предсерийные машины можно заметить только на дорогах калифорнийских городов.