Компании Samsung Electronics и SK hynix в начале октября попали в щекотливую ситуацию, поскольку власти США запретили поставлять в Китай оборудование, позволяющее выпускать микросхемы оперативной памяти по техпроцессам тоньше 18 нм и твердотельной памяти с количеством слоёв более 128 штук. Оба корейских производителя располагают внушительной промышленной базой на территории КНР, поэтому после консультаций с регуляторами США им удалось выбить для себя освобождение от этих санкций сроком на один год.
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Как поясняет DigiTimes, если данные привилегии не будут сохранены после осени 2023 года, то южнокорейские производители рискуют уже через три-пять лет столкнуться с невозможностью выпускать на территории КНР современные микросхемы памяти.
Всё закономерно, ведь к тому времени завершится ресурс существующего технологического оборудования, а новое поставить в Китай можно будет при условии, что оно рассчитано на выпуск не самых передовых микросхем. Технический прогресс Samsung и SK hynix останавливать ради возможности выпускать память в Китае не будут, поэтому придётся искать какие-то другие решения типа переноса производства в Южную Корею или другие страны.