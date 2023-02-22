Ресурс имеющегося оборудования не бесконечен.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Компании Samsung Electronics и SK hynix в начале октября попали в щекотливую ситуацию, поскольку власти США запретили поставлять в Китай оборудование, позволяющее выпускать микросхемы оперативной памяти по техпроцессам тоньше 18 нм и твердотельной памяти с количеством слоёв более 128 штук. Оба корейских производителя располагают внушительной промышленной базой на территории КНР, поэтому после консультаций с регуляторами США им удалось выбить для себя освобождение от этих санкций сроком на один год.

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Как поясняет DigiTimes, если данные привилегии не будут сохранены после осени 2023 года, то южнокорейские производители рискуют уже через три-пять лет столкнуться с невозможностью выпускать на территории КНР современные микросхемы памяти.

Источник изображения: AFP

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Всё закономерно, ведь к тому времени завершится ресурс существующего технологического оборудования, а новое поставить в Китай можно будет при условии, что оно рассчитано на выпуск не самых передовых микросхем. Технический прогресс Samsung и SK hynix останавливать ради возможности выпускать память в Китае не будут, поэтому придётся искать какие-то другие решения типа переноса производства в Южную Корею или другие страны.