По мнению аналитиков DigiTimes Research.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Эксперты DigiTimes Research предположили, что по итогам текущего года доля AMD в сегменте центральных процессоров для серверов преодолеет планку в 20%. При этом процессоры с Arm-совместимой архитектурой займут до 8,1% рынка, хотя их распространение и не сможет сравниться с успехами AMD из-за проблем с программной совместимостью.

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Источник изображения: AMD

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Авторы аналитической записки выделяют три фактора успеха процессоров AMD в серверном сегменте. Во-первых, при сопоставимых характеристиках они могут быть на 30-40% дешевле предложений Intel, а по количеству доступных ядер им вообще нет равных. Во-вторых, пользуясь услугами TSMC, AMD имеет доступ к передовым техпроцессам и меньше страдает от производственных проблем. В-третьих, Intel свои процессоры выпускает самостоятельно, и в последнее время постоянно задерживает выпуск на рынок новых продуктов.