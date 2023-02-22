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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году процессоры AMD займут более 20% серверного рынка
По мнению аналитиков DigiTimes Research.
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Эксперты DigiTimes Research предположили, что по итогам текущего года доля AMD в сегменте центральных процессоров для серверов преодолеет планку в 20%. При этом процессоры с Arm-совместимой архитектурой займут до 8,1% рынка, хотя их распространение и не сможет сравниться с успехами AMD из-за проблем с программной совместимостью.

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Источник изображения: AMD

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Авторы аналитической записки выделяют три фактора успеха процессоров AMD в серверном сегменте. Во-первых, при сопоставимых характеристиках они могут быть на 30-40% дешевле предложений Intel, а по количеству доступных ядер им вообще нет равных. Во-вторых, пользуясь услугами TSMC, AMD имеет доступ к передовым техпроцессам и меньше страдает от производственных проблем. В-третьих, Intel свои процессоры выпускает самостоятельно, и в последнее время постоянно задерживает выпуск на рынок новых продуктов.

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