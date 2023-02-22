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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японская Rapidus определится с местом строительства предприятия по выпуску 2-нм чипов на следующей неделе
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Как сообщает Reuters со ссылкой на японское телевидение, уже на следующей неделе организованный рядом японских корпораций консорциум Rapidus сделает заявление о выборе площадки для строительства первого в стране предприятия по выпуску 2-нм чипов. По настойчивым слухам, предприятие будет построено в юго-западной части острова Хоккайдо в городе Титосэ с численностью населения около 100 тысяч человек.

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Источник изображения: Reuters

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Выбор места не будет случайным, здесь уже расположены производственные мощности компании SUMCO по выпуску кремниевых пластин, которые будут востребованы новым предприятием Rapidus. Как стало известно недавно, молодое совместное предприятие рассчитывает вложить в организацию контрактного производства 2-нм чипов на территории Японии почти $54 млрд, причём на первых этапах финансирование будет вестись преимущественно за счёт средств налогоплательщиков. Необходимыми для выпуска 2-нм чипов технологиями с японской стороной поделится американская корпорация IBM.

#полупроводники #литографическое производство #япония #rapidus
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