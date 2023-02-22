Фонетически неоднозначный для русскоязычной аудитории топоним Титосэ.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Как сообщает Reuters со ссылкой на японское телевидение, уже на следующей неделе организованный рядом японских корпораций консорциум Rapidus сделает заявление о выборе площадки для строительства первого в стране предприятия по выпуску 2-нм чипов. По настойчивым слухам, предприятие будет построено в юго-западной части острова Хоккайдо в городе Титосэ с численностью населения около 100 тысяч человек.

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Источник изображения: Reuters

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Выбор места не будет случайным, здесь уже расположены производственные мощности компании SUMCO по выпуску кремниевых пластин, которые будут востребованы новым предприятием Rapidus. Как стало известно недавно, молодое совместное предприятие рассчитывает вложить в организацию контрактного производства 2-нм чипов на территории Японии почти $54 млрд, причём на первых этапах финансирование будет вестись преимущественно за счёт средств налогоплательщиков. Необходимыми для выпуска 2-нм чипов технологиями с японской стороной поделится американская корпорация IBM.