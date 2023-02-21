Тем более, что официально она ничего никому не обещала.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На январской отчётной конференции руководство TSMC призналось, что обсуждает с клиентами и партнёрами возможность строительства предприятия на территории Европы, но ничего ещё не решено даже в предварительном виде. Слухи приписывали TSMC намерения построить предприятие в Германии, которое занялось бы контрактным выпуском чипов по зрелым техпроцессам для нужд окрестных автопроизводителей. Сегодня ресурс DigiTimes со ссылкой на издание Economic Daily сообщил, что TSMC не планирует строить предприятие в Европе ранее 2025 года.

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Источник изображения: TSMC

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По прежним оценкам, строительство могло начаться уже в этом году, но изменилась не только конъюнктура рынка полупроводниковых компонентов, но и экономическая ситуация в Европе. Во-первых, инфляция и рост цен на энергоносители сейчас увеличивают затраты на строительство предприятия до уровня, кратно превосходящего не только Тайвань, но и США. Во-вторых, ситуация с дефицитом автомобильных компонентов постепенно улучшается, и потребности в скорейшем появлении локального предприятия TSMC в Европе уже нет. Компания в случае необходимости готова разместить профильные заказы на предприятиях в США и Японии, не говоря уже о Тайване.