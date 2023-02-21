По информации Bloomberg, полученной от органов государственной статистики Южной Кореи, экспорт полупроводниковых компонентов в период с 1 по 20 февраля этого года сократился в стоимостном выражении на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оценивая величину этого падения, важно помнить, что цены на память сейчас сильно снизились, а потому и стоимостные показатели могут разниться с натуральными.
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Кстати, поставки на экспорт компьютерных аксессуаров за прошедшее с начала февраля время сократились на 55,5%, так что полупроводниковые компоненты оказались не самой пострадавшей категорией корейского экспорта. Зато поставки автомобильных запчастей выросли на 22,5%, а готовых автомобилей — на целых 56,6%. По всей видимости, сказывается улучшение ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов, что позволяет корейским автопроизводителям поставлять на экспорт больше продукции.