Санкции США против полупроводниковой отрасли КНР начали усиливаться в 2019 году, годом позже власти Поднебесной начали формировать план по развитию этой сферы в условиях внешних ограничений. Как сообщает Bloomberg, опубликованное двумя видными научными деятелями КНР письмо на прошлой неделе позволило понять, к каким действиям они призывают национальную науку.
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Академики признают, что китайские учёные должны сформировать такой набор патентов, который позволял бы национальной полупроводниковой отрасли существовать и развиваться самостоятельно. Не следует пытаться повторить технологии за зарубежными конкурентами, Китайская академия наук призывает поощрять оригинальные разработки. При этом фундаментальные исследования в КНР финансируются очень плохо, а в целом научной отрасли страны не хватает кадров. Академики не берутся публично высказываться на тему возможных ответных мер КНР на санкции США в полупроводниковой сфере. По их словам, вопрос не обсуждается даже на закрытых заседаниях организации.