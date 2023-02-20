Иначе с колен не встать, как считают местные академики.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Санкции США против полупроводниковой отрасли КНР начали усиливаться в 2019 году, годом позже власти Поднебесной начали формировать план по развитию этой сферы в условиях внешних ограничений. Как сообщает Bloomberg, опубликованное двумя видными научными деятелями КНР письмо на прошлой неделе позволило понять, к каким действиям они призывают национальную науку.

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Источник изображения: Getty Images

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Академики признают, что китайские учёные должны сформировать такой набор патентов, который позволял бы национальной полупроводниковой отрасли существовать и развиваться самостоятельно. Не следует пытаться повторить технологии за зарубежными конкурентами, Китайская академия наук призывает поощрять оригинальные разработки. При этом фундаментальные исследования в КНР финансируются очень плохо, а в целом научной отрасли страны не хватает кадров. Академики не берутся публично высказываться на тему возможных ответных мер КНР на санкции США в полупроводниковой сфере. По их словам, вопрос не обсуждается даже на закрытых заседаниях организации.