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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Роуминг по всему миру компания Starlink оценила в $200 в месяц
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Принадлежащий компании Илона Маска (Elon Musk) SpaceX провайдер спутниковой связи Starlink, как сообщает The Verge, начал предлагать клиентам роуминг по всему миру за $200 в месяц, без учёта стоимости комплекта оборудования, которая достигает $599. Провайдер открыто предупреждает, что высокая скорость соединения не гарантируется для любой точки мира, временам связь вообще может пропадать, но ситуация будет постепенно улучшаться, поскольку SpaceX планомерно выводит на низкую орбиту новые спутники связи Starlink.

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Источник изображения: Starlink

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Провайдер и ранее предлагал опции для любителей путешествий. Например, владельцы автодомов и трейлеров могли перемещаться с терминалом Starlink на борту, оплачивая связь из расчёта $135 в месяц. Владельцы стационарных точек доступа могли в дополнение к базовому тарифу $110 доплачивать $25 за возможность мигрировать с терминалом в пределах одного континента. Наконец, бороздящим мировой океан путешественникам Starlink предлагал доступ в интернет без ограничений за $5000 в месяц. По замыслу провайдера, новый тарифный план за $200 должен обеспечивать доступ в интернет почти в любой точке планеты, причём порой даже в тех местах, где нет официального покрытия сервиса — например, в Гренландии.

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Aaa
10:59
сейчас в день около 50 новостей и 4-5 статей про железо и софт. Раньше всегда было меньше. И чем дальше тем больше было меньше
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Sergei Eremeev
10:59
иш сколько урапацреотов )) тока почему они не в окопах )) большой вопрос ..должны уже удобрять землю
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dimkahon
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и пакет с собой прихватить ))))
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