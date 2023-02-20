И позже могут быть сокращены ещё 5%.

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В прошлом полугодии производители памяти столкнулись с сильнейшим снижением цен на свою продукцию с 2006 года, а потому в вопросах снижения затрат были готовы действовать решительно. Американская компания Micron Technology собралась сократить от 10 до 15% персонала и ограничить капитальные расходы не только в этом, но и в следующем году. Как сообщает DigiTimes, планку в 10% сокращённых сотрудников Micron преодолеет уже к концу февраля.

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Источник изображения: DigiTimes

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Компания располагает предприятиями в США, Японии, Малайзии, Сингапуре, Китае и на Тайване. В последнем случае часть из примерно 11 000 сотрудников Micron тоже будет сокращена. По состоянию на 2022 год численность персонала Micron Technology во всём мире достигала почти 49 000 человек. Таким образом, работу в этом году потеряют примерно 5000 сотрудников компании.