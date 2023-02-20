В конце прошлой недели, как сообщает Reuters, президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) дал понять, что воспользуется возможностью встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис (Kamala Harris) на полях Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить с ней ситуацию с субсидированием электромобилей американского производства на внутреннем рынке США. Как известно, с прошлого месяца некоторые граждане США могут претендовать на получение налогового вычета в сумме $7500 при покупке электромобиля определённой ценовой категории.
реклама
Условия программы таковы, что электромобили, собранные за пределами Северной Америки, лишь в редких случаях могут попадать под субсидии США, и это ставит машины европейских марок в невыгодное положение. Макрон обеспокоен таким положением дел, поскольку концерн Stellantis представлен на рынке США не только местными марками Chrysler, RAM и Dodge. Макрон ещё в декабре получил от президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) обещания внести поправки в законодательство, которые не ограничивали бы конкуренцию для машин европейской сборки на рынке электромобилей США, но с тех пор приемлемых для Франции изменений так и не было реализовано.