Удивительно, но в наше неспокойное время находится место и новостям об экстремальном разгоне.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Американский энтузиаст Splave своими экспериментами напомнил интересующейся разгоном части нашей аудитории, что видеокарта GeForce RTX 4090 в исполнении марки GALAX (KFA2) буквально способна творить чудеса при наличии правильного охлаждения, в роли которого в данном случае выступал резервуар с жидким азотом на графическом процессоре и дополнительные вентиляторы для обдува для всех остальных частей графической платы.

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Источник изображения: HWBot, Splave

Частоты видеокарты удалось поднять до 3540/23504 МГц, а центральный процессор Intel Core i9-13900KF поколения Raptor Lake работал на частоте 6500 МГц с сохранением активности 24 ядер (8+16) и 32 потоков в материнской плате ASRock Z790 Aqua OC. Охлаждался процессор системой фазового перехода. Всё это позволило набрать 27 978 баллов в тесте Unigine Superposition 1080P Xtreme и занять первое место в абсолютном зачёте.

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В тесте Unigine Superposition 8K Optimized данная система выступила достойно, набрав 16 884 балла и заняв третье место, но центральный процессор в данном случае охлаждался лишь водоблоком и работал на частоте не более 5800 МГц. Частоты видеокарты достигли 3585/24304 МГц, она охлаждалась жидким азотом.