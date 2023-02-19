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Новости Hardware Алексей Сычёв
GeForce RTX 4090 на частотах 3540/23504 МГц добралась до вершины Unigine Superposition 1080P Xtreme
Удивительно, но в наше неспокойное время находится место и новостям об экстремальном разгоне.
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Американский энтузиаст Splave своими экспериментами напомнил интересующейся разгоном части нашей аудитории, что видеокарта GeForce RTX 4090 в исполнении марки GALAX (KFA2) буквально способна творить чудеса при наличии правильного охлаждения, в роли которого в данном случае выступал резервуар с жидким азотом на графическом процессоре и дополнительные вентиляторы для обдува для всех остальных частей графической платы.

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Источник изображения: HWBot, Splave

Частоты видеокарты удалось поднять до 3540/23504 МГц, а центральный процессор Intel Core i9-13900KF поколения Raptor Lake работал на частоте 6500 МГц с сохранением активности 24 ядер (8+16) и 32 потоков в материнской плате ASRock Z790 Aqua OC. Охлаждался процессор системой фазового перехода. Всё это позволило набрать 27 978 баллов в тесте Unigine Superposition 1080P Xtreme и занять первое место в абсолютном зачёте.

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В тесте Unigine Superposition 8K Optimized данная система выступила достойно, набрав 16 884 балла и заняв третье место, но центральный процессор в данном случае охлаждался лишь водоблоком и работал на частоте не более 5800 МГц. Частоты видеокарты достигли 3585/24304 МГц, она охлаждалась жидким азотом.

#экстремальный разгон #geforce rtx 4090 #unigine superposition
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