Мексиканские чиновники и ранее не скрывали заинтересованности Илона Маска (Elon Musk) в строительстве на территории страны предприятий если не по сборке самих электромобилей Tesla, то хотя бы по снабжению их необходимыми компонентами. Теперь Reuters сообщает, что глава мексиканского министерства иностранных дел Марсело Эбрард (Marcelo Ebrard) вчера выразил уверенность в готовности руководства Tesla раскрыть свои планы относительно присутствия в Мексике.
реклама
По крайней мере, скоро состоится важный телефонный разговор мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеза Обрадора (Andres Manuel Lopez Obrador) с Илоном Маском (Elon Musk), после которого последний сможет определиться с местом для строительства предприятия Tesla в Мексике. Пока считается, что наиболее вероятными кандидатами являются две площадки — в непосредственной близости к границе с Техасом и недалеко от мексиканской столицы соответственно. Если первая выгодна с точки зрения логистики, то вторая позволит немного сэкономить на расходах по сравнению с первой. Илон Маск обещал определиться с выбором места для строительства нового предприятия до конца текущего года, и большинство источников выражают уверенность, что расположится оно где-то в Северной Америке.