А серверная вырастет только на 9%.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Компания NVIDIA на следующей неделе отчитается о результатах завершившегося в конце января фискального квартала и всего 2023 года (опечатки здесь нет, в календаре этого разработчика он уже завершился). Аналитики Oppenheimer попытались предвосхитить некоторые заявления представителей NVIDIA своими собственными прогнозами. В частности, они считают, что в текущем квартале игровая выручка компании сократится на 54% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Опять же, как во многих отчётах компаний компьютерного сектора, против NVIDIA в этой ситуации сыграет эффект высокой базы для сравнения, сформированный высоким спросом на игровые решения в период пандемии. Кроме того, год назад продажи игровых видеокарт ещё подогревались криптовалютным фактором. Сейчас падение идёт по всем фронтам, и снижение игровой выручки компании на 54% не кажется таким уж невероятным. По прогнозам экспертов, годовая выручка NVIDIA в игровом сегменте должна нормализоваться на отметке $10 млрд.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Представители Oppenheimer считают, что в текущем квартале NVIDIA будет рассчитывать на рост выручки в сегменте центров обработки данных на умеренные 9% в годовом сравнении. Конечно, на фоне громких заявлений о перспективах систем искусственного интеллекта это не кажется выдающейся динамикой, но речь идёт о своего рода переходном периоде, который в будущем сменится более активным ростом выручки на данном направлении.