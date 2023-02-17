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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом квартале игровая выручка NVIDIA снизится на 54% по сравнению с прошлым годом
А серверная вырастет только на 9%.
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Компания NVIDIA на следующей неделе отчитается о результатах завершившегося в конце января фискального квартала и всего 2023 года (опечатки здесь нет, в календаре этого разработчика он уже завершился). Аналитики Oppenheimer попытались предвосхитить некоторые заявления представителей NVIDIA своими собственными прогнозами. В частности, они считают, что в текущем квартале игровая выручка компании сократится на 54% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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Источник изображения: NVIDIA

Опять же, как во многих отчётах компаний компьютерного сектора, против NVIDIA в этой ситуации сыграет эффект высокой базы для сравнения, сформированный высоким спросом на игровые решения в период пандемии. Кроме того, год назад продажи игровых видеокарт ещё подогревались криптовалютным фактором. Сейчас падение идёт по всем фронтам, и снижение игровой выручки компании на 54% не кажется таким уж невероятным. По прогнозам экспертов, годовая выручка NVIDIA в игровом сегменте должна нормализоваться на отметке $10 млрд.

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Представители Oppenheimer считают, что в текущем квартале NVIDIA будет рассчитывать на рост выручки в сегменте центров обработки данных на умеренные 9% в годовом сравнении. Конечно, на фоне громких заявлений о перспективах систем искусственного интеллекта это не кажется выдающейся динамикой, но речь идёт о своего рода переходном периоде, который в будущем сменится более активным ростом выручки на данном направлении.

#nvidia #аналитика #видеокарты #финансы
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