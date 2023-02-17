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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tencent отказалась от создания гарнитуры виртуальной реальности
Не время нынче для таких дорогостоящих развлечений.
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По информации Reuters, китайская компания Tencent Holdings отказалась от намерений создать собственную гарнитуру виртуальной реальности из-за необходимости сокращать расходы. Инициатива по её разработке была запущена в июне прошлого года, для этих целей даже удалось нанять почти 300 специалистов.

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Источник изображения: Reuters

Tencent рассчитывала снабдить свою гарнитуру кольцевидным ручным манипулятором, но изначально осознавала, что проект вряд ли выйдет на окупаемость ранее 2027 года. Теперь, когда многие компании проводят реструктуризацию и вынуждены оптимизировать расходы, планы по выпуску гарнитуры отложены в долгий ящик — в лучшем случае. Представители Tencent лишь успели пояснить, что само подразделение XR не будет расформировано. По слухам, основной части его сотрудников было предложено найти другую работу.

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По тем же неофициальным данным, компании также пришлось воздержаться от сделки по покупке производителя игровых смартфонов Black Shark, поскольку к имеющимся финансовым сложностям добавилось ожидание длительного процесса согласования этой сделки.

#виртуальная реальность #tencent #vr-гарнитура
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