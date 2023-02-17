По информации Reuters, китайская компания Tencent Holdings отказалась от намерений создать собственную гарнитуру виртуальной реальности из-за необходимости сокращать расходы. Инициатива по её разработке была запущена в июне прошлого года, для этих целей даже удалось нанять почти 300 специалистов.
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Tencent рассчитывала снабдить свою гарнитуру кольцевидным ручным манипулятором, но изначально осознавала, что проект вряд ли выйдет на окупаемость ранее 2027 года. Теперь, когда многие компании проводят реструктуризацию и вынуждены оптимизировать расходы, планы по выпуску гарнитуры отложены в долгий ящик — в лучшем случае. Представители Tencent лишь успели пояснить, что само подразделение XR не будет расформировано. По слухам, основной части его сотрудников было предложено найти другую работу.
По тем же неофициальным данным, компании также пришлось воздержаться от сделки по покупке производителя игровых смартфонов Black Shark, поскольку к имеющимся финансовым сложностям добавилось ожидание длительного процесса согласования этой сделки.