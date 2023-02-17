Игры — новая нефть?

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Стремление Саудовской Аравии снизить свою финансовую зависимость от рынка нефти, как отмечает Bloomberg, в последние недели выразилось в увеличении принадлежащего властям страны пакета акций японского разработчика игр и консолей Nintendo с 6 до 8,3%. По сути, как отмечает источник, теперь является вторым по величине акционером Nintendo после самой японской компании, обходя даже государственный пенсионный фонд Японии.

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Источник изображения: Bloomberg

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Саудовская Аравия в целом намерена серьёзные деньги инвестировать в индустрию игр. На северо-западе страны будет построен специальный город Неом, чьи футуристично спроектированные технопарки призваны привлечь разработчиков игр и дизайнеров для постоянной работы в регионе. По мнению некоторых аналитиков, власти Саудовской Аравии могут дополнительно увеличить свою долю в капитале компании Nintendo.