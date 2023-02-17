Совместное предприятие Arm China, акционерами которого изначально являлся сам британский холдинг Arm и ряд китайских инвестиционных структур, в 2018 года фигурировал в новостях преимущественно в контексте борьбы местного генерального директора Аллена Ву (Allen Wu) за право сохранить контроль над его активами всеми правдами и неправдами. В апреле прошлого года скандально прославившийся руководитель был изгнан из Arm China, но на бизнесе СП это сказалось не так уж благоприятно, как отмечает Reuters.
реклама
Во всяком случае, если выручка в 2022 году выросла почти на 34% до $890 млн, то чистая прибыль Arm China упала почти в 25 раз с $79,2 до $3,2 млн. Дополнительно потери от неблагоприятной динамики курсов валют составили $37 млн против выгоды в размере $9 млн. В 2021 году китайское СП передало британскому холдингу Arm около $500 млн лицензионных отчислений, размер выручки на этом направлении за 2022 год не определён. По некоторым данным, китайский рынок приносит британской Arm от 20 до 25% всей выручки.