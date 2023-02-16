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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Инвесторы начали избавляться от акций TSMC
И курс акций компании упал на 6% всего за день.
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В четвёртом квартале прошлого года, как сообщает Reuters, от крупных пакетов акций TSMC избавлялся не только принадлежащий Уоррену Баффетту (Warren Buffet) фонд Berkshire Hathaway, но и многие другие институциональные инвесторы. Во вторник стало известно, что данная структура сократила свою долю в капитале TSMC на 86,2% от уровня, достигнутого в середине прошлого года. Тогда указанный фонд приобрёл 8,29 млн американских депозитарных расписок TSMC на общую сумму $4,1 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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Другими примерами бегства инвесторов из этих активов может служить продажа хедж-фондом Tiger примерно 1,3 млн акций TSMC на общую сумму $119 млн. GQG Partners свои позиции в капитале TSMC сократила на 63%, хотя и сохранила за собой 6,7 млн акций компании на общую сумму $616,2 млн. Capital Group в прошлом квартале продала более 9,5 млн акций TSMC, JPMorgan и BlackRock продали каждая по 4 млн акций. Пока биржевые аналитики теряются в догадках, какие сигналы получил Уоррен Баффетт, позволившие ему расстаться с крупным пакетом акций TSMC всего три месяца спустя после его покупки. Очевидно, ситуация на рынке полупроводниковых компонентов в целом не располагает к быстрому восстановлению спроса, а потому инвесторы ищут новые направления вложения средств.

#финансы #полупроводники #tsmc #инвестиции
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