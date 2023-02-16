Похоже, площадка уже выбрана.

Первоначально считалось, что недавно созданное совместное предприятие Rapidus определится с местом строительства своего предприятия по выпуску 2-нм продукции к марту этого года, но теперь ресурс DigiTimes сообщает, что по итогам встречи с губернатором острова Хоккайдо было принято решение выбрать эту территорию Японии в качестве строительной площадки. Напомним, к 2027 году Rapidus рассчитывает наладить выпуск 2-нм продукции в Японии.

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Источник изображения: AFP

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Интересно, что руководство компании сопутствующие расходы на реализацию этого проекта оценивает в $54 млрд. Это больше, чем США готовы выделить на ближайшие пять лет на субсидирование всей национальной полупроводниковой отрасли. С другой стороны, организовать высокотехнологичное производство «с нуля» малой кровью не получится, поэтому участникам совместного предприятия нужно подготовиться к серьёзным вложениям. Технологическим донором Rapidus должна выступить компания IBM, которая пока сохраняет компетенции в области литографии, но не занимается самостоятельным выпуском чипов.