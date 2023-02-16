Они могут быть введены буквально на днях.

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По информации Bloomberg, американские регуляторы готовят своего рода «подарок» России на годовщину начала СВО, рассчитывая ввести новые санкции против компаний в Северной Корее, Иране и Китае, которые, предположительно, помогают РФ с получением компонентов и оборудования, используемых в военных целях.

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Источник изображения: ASML

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Об этом в общих чертах заявила заместитель министра торговли США по вопросам экспорта Тэя Кендлер (Thea Kendler) во время своего выступления перед прессой в японской столице. КНР в своё время уже пыталась ответить на упрёки со стороны США в оказании помощи России, призвав Вашингтон прекратить поставку вооружений украинской стороне. Предполагается, что рабочие встречи американской чиновницы в Азии сосредоточатся на ограничении поставок необходимых российской оборонной промышленности компонентов через Китай.