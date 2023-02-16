Агентство Bloomberg продолжает выяснять подробности об инциденте с утечкой чувствительных данных ASML, который может считаться нарушением правил экспортного контроля США, так как определённые технологические сведения в результате могли попасть в руки китайских властей. Пока, кстати, у следствия нет оснований полагать, что бывший сотрудник ASML в Китае, которому удалось похитить техническую информацию, действовал в интересах государства.
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Подчёркивается, что у ASML до недавнего времени в Китае было около 1500 сотрудников, и один из них на протяжении двух месяцев занимался несанкционированным копированием информации из технической базы знаний по оборудованию этой нидерландской марки. Источники предполагают, что похищенные данные были в большей степени связаны с технологией работы, а не устройства литографического оборудования ASML. Компания после этого инцидента усилила меры безопасности, но пока считает, что утечка данных не сможет оказать существенного влияния на её бизнес. При этом американская сторона поставлена в известность, поскольку инцидент может затрагивать интересы США в сфере экспортного контроля.