По данным Bloomberg, которые ссылаются на официальную статистику профильных ведомств Тайваня, в январе этого года экспорт интегральных микросхем с острова на континентальную часть Китая (включая Гонконг) сократился сразу на 27,1% в годовом сравнении, что является максимальным падением с января 2009 года, когда в мире бушевал очередной экономический кризис.
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Подобные явления наблюдаются и в Южной Корее, которая тоже является крупным экспортёром полупроводниковой продукции, в особенности — микросхем памяти. Общие поставки чипов за пределы Тайваня в январе упали на 18,3%, а доля КНР и Гонконга вместе взятых сократилась на этом рынке с декабрьских 57,5 до 52,8%. Экспортная выручка Тайваня от поставок в Китай и Гонконг оборудования для выпуска чипов в январе сократилась на 51,9%, а в целом по рынку она упала на 42,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.