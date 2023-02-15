По информации DigiTimes, китайский контрактный производитель полупроводниковых компонентов в этом квартале рассчитывает столкнуться с последовательным снижением нормы прибыли с 32% до 19‒21%. Существует и неопределённость в части уровня спроса на её услуги во втором полугодии, что также не добавляет оптимизма в среднесрочной перспективе.
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Как известно, формально SMIC попала под новую волну американских санкций, а потому испытывает трудности не только с закупкой оборудования, но и с получением заказов от клиентов, которые стремятся выполнять правила экспортного контроля США. Во-вторых, спрос на электронные компоненты сейчас упал не только в мире, но и на внутреннем рынке Китая в частности. Снизившаяся степень загрузки производственных линий SMIC тянет вниз норму прибыли, и с такой проблемой сейчас столкнулись многие производители чипов. Дальнейшие перспективы развития SMIC будут во многом зависеть от политической воли руководства КНР, ведь вряд ли оно позволит флагману отечественной полупроводниковой промышленности просто сгинуть под натиском американских санкций.