Сам он работает ещё больше.

Перед тем, как выложить на своей странице в Twitter фото собственного пса в кресле генерального директора компании, Илон Маск (Elon Musk), по данным Bloomberg, выступил по видеоконференцсвязи на правительственном саммите в Дубае, затронув достаточно широкий спектр тем. Во-первых, он на полном серьёзе заявил, что к концу года надеется стабилизировать бизнес Twitter, и уже тогда сможет со спокойным сердцем найти себе преемника на пост руководителя этой социальной сети. Компания должна не только оздоровиться в финансовом смысле, но и обрести чёткий перспективный план развития.

реклама

Источник изображения: Twitter, Elon Musk

Говоря о своём образе жизни, Маск признался, что работает буквально с утра до ночи семь дней в неделю, а спит по шесть часов в сутки максимум. Он бы даже не стал возражать, если бы рабочая неделя официально была 80-часовой, к этому, по его мнению, определённо стоит стремиться.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Влияние социальных сетей на детей и подростков Маск оценил не так однозначно. С одной стороны, он признался, что собственным детям не запрещал пользоваться социальными сетями. С другой стороны, он теперь приходит к выводу, что сделал это напрасно. Зато всех взрослых он призывает использовать Twitter для выражения своих взглядов и распространения правдивой информации, без оглядки на критику.