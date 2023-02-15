Перед тем, как выложить на своей странице в Twitter фото собственного пса в кресле генерального директора компании, Илон Маск (Elon Musk), по данным Bloomberg, выступил по видеоконференцсвязи на правительственном саммите в Дубае, затронув достаточно широкий спектр тем. Во-первых, он на полном серьёзе заявил, что к концу года надеется стабилизировать бизнес Twitter, и уже тогда сможет со спокойным сердцем найти себе преемника на пост руководителя этой социальной сети. Компания должна не только оздоровиться в финансовом смысле, но и обрести чёткий перспективный план развития.
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Говоря о своём образе жизни, Маск признался, что работает буквально с утра до ночи семь дней в неделю, а спит по шесть часов в сутки максимум. Он бы даже не стал возражать, если бы рабочая неделя официально была 80-часовой, к этому, по его мнению, определённо стоит стремиться.
Влияние социальных сетей на детей и подростков Маск оценил не так однозначно. С одной стороны, он признался, что собственным детям не запрещал пользоваться социальными сетями. С другой стороны, он теперь приходит к выводу, что сделал это напрасно. Зато всех взрослых он призывает использовать Twitter для выражения своих взглядов и распространения правдивой информации, без оглядки на критику.