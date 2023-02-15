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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
UMC начинает привлекать клиентов скидками на свои услуги
Их величина может достигать 10-15%.
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Тайваньский ресурс DigiTimes, который на протяжении основной части прошлого полугодия твердил о неизбежности повышения расценок на услуги тайваньских контрактных производителей чипов в этом году, в этом месяце сменил вектор. Сообщается, что тайваньская компания UMC готова со второго квартала текущего года предлагать клиентам скидки в размере от 10 до 15%.

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Источник изображения: DigiTimes

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Подобную смену настроений можно объяснить тем, что после спада спроса на компоненты для смартфонов и персональных компьютеров производственные линии UMC страдают от низкой степени загрузки, а постоянные затраты компании приходится нести на уровне прошлых периодов, если не выше. В такой ситуации производителю выгоднее снизить цены на свои услуги и полнее загрузить линии.

#финансы #полупроводники #литографическое производство #umc
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