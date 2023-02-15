Квартальный отчёт GlobalFoundries позволяет понять, как этот контрактный производитель чипов справлялся с вызовами, возникшими перед полупроводниковой отраслью не только в прошлом квартале, но и в 2022 году в целом. Начнём с того, что выручка компании в четвёртом квартале выросла на 14% до рекордных $2,1 млрд, хотя объёмы реализации продукции в эквивалентном количестве кремниевых пластин сократились на 7%. Средняя цена реализации за это время выросла на 20%, за счёт появления большего количества долгосрочных контрактов и общего смещения спроса в сторону более доходной продукции.
реклама
Годовая выручка выросла на 23% до $8,1 млрд и в целом позволила компании завершить год без убытков, хотя объёмы поставок продукции в натуральном выражении выросли всего на 4%. Чуть менее половины годовой выручки GlobalFoundries получила в сегменте мобильных устройств, здесь наблюдался рост на 11%, а вот вторым по важности источником доходов стал сегмент Интернета вещей, где выручка выросла сразу на 68%. Слегка отстал сегмент серверных и телекоммуникационных решений, который увеличил выручку на 43%. В сегменте персональных вычислений, к которым относится и рынок ПК, выручка компании сократилась на 38% до $299 млн.
Автомобильный сегмент по итогам года продемонстрировал рост выручки на 30%, но в абсолютном выражении она пока не так велика — всего $373 млн. В текущем квартале компания рассчитывает выручить от $1,81 до $1,85 млрд.