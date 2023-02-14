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Редакция
Новости Hardware admin
ХОСТКЕЙ предлагает поставку, установку и обслуживание оборудования в европейских ЦОД с оплатой рублями в РФ
Благодаря ХОСТКЕЙ российские компании смогут за рубли покупать серверы и сетевое оборудование для использования в европейских ЦОД, а также проводить их обслуживание и получать гарантийную поддержку
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В условиях санкционного давления на российский IT-сектор многие компании, которым необходимо развивать и обслуживать свою инфраструктуру в европейских дата-центрах, сталкиваются с трудностями, которые в первую очередь связаны с приобретением оборудования, получением гарантийного обслуживания и арендой стоек в зарубежных дата-центрах.

Но на российском рынке появилась уникальная услуга от компании ООО «Сервер в Аренду» (работает под брендом «ХОСТКЕЙ»), которая позволяет российским компаниям заключать договор на покупку, доставку, монтаж и обслуживание серверного и сетевого оборудование за рубли. Договоры на услуги заключаются с российской компанией, которая с помощью своего европейского партнера закупает оборудование на европейском же рынке. Оборудование поставляется в соответствии со спецификацией клиента.



Это предложение может заинтересовать российские компании, ориентированные на международный рынок, или команды, работающие в удаленном режиме и находящиеся в разных регионах. Также эта услуга актуальна для компаний, которым необходимо хранить данные в европейской юрисдикции.

Приобретенное оборудование поставляется напрямую на площадку заказчика или может быть консолидировано на складе «ХОСТКЕЙ» в Западной Европе. При этом в рамках контракта с российским лицом «ХОСТКЕЙ» берёт на себя ответственность за выполнение монтажа, модернизации и дальнейшее обслуживание оборудования, а также оперативно решает вопросы в случае нештатных ситуаций. Впрочем, «ХОСТКЕЙ» может выполнить и демонтаж, и вывоз списанного оборудования.
#hostkey
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