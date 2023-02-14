Период ажиотажного спроса подошёл к концу.

Как сообщает DigiTimes, крупнейший в Китае контрактный производитель чипов — компания SMIC, в четвёртом квартале столкнулась со снижением степени загрузки своих производственных линий до уровня ниже 80%, хотя с первого квартала 2019 года предприятия компании работали с высокой нагрузкой из-за пропорционального спроса на полупроводниковые компоненты.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

По мнению источника, это говорит о высокой зависимости SMIC от заказов в потребительском секторе, где спрос на компоненты снизился сильнее всего. Интернет вещей, автомобильный сектор и серверный сегмент от спада страдают в меньшей степени, но судя по всему, для SMIC эти направления до сих пор не были так важны, а потому не могут сразу восполнить потери в потребительском секторе.