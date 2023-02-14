Как сообщает DigiTimes, крупнейший в Китае контрактный производитель чипов — компания SMIC, в четвёртом квартале столкнулась со снижением степени загрузки своих производственных линий до уровня ниже 80%, хотя с первого квартала 2019 года предприятия компании работали с высокой нагрузкой из-за пропорционального спроса на полупроводниковые компоненты.
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По мнению источника, это говорит о высокой зависимости SMIC от заказов в потребительском секторе, где спрос на компоненты снизился сильнее всего. Интернет вещей, автомобильный сектор и серверный сегмент от спада страдают в меньшей степени, но судя по всему, для SMIC эти направления до сих пор не были так важны, а потому не могут сразу восполнить потери в потребительском секторе.