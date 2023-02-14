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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel и Micron задумываются о сокращении расходов на строительство предприятий в США
Пришло время отрезвления.
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На квартальной отчётной конференции доводы главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) о необходимости вкладываться в расширение производственных мощностей на фоне ухудшающихся финансовых показателей звучали всё менее убедительно. Как сообщает DigiTimes, пересмотреть свои планы по строительству новых предприятий в США готова не только Intel, но и Micron Technology. Для последней это тем более актуально, что рынок памяти пострадал от кризиса серьёзнее, чем рынок компьютерных компонентов в целом.

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Источник изображения: DigiTimes

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Напомним, что Micron в августе прошлого года объявила о намерениях до 2030 года потратить на строительство предприятий в США около $40 млрд. У Intel на повестке дня два крупных проекта по расширению производственных мощностей в США: строительство дополнительных предприятий в Аризоне и возведение передового комплекса в Огайо, где к 2025 году будет налажен выпуск продукции по технологии Intel 18A. Вряд ли компания решится урезать бюджет именно на этом направлении, но чем-то поступиться может. В конце концов, она уже отказалась от строительства исследовательского центра в штате Орегон.

#intel #финансы #полупроводники #сша #micron #инвестиции
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