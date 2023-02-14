Но до этого привлечёт около $1,5 млрд инвестиций в частном порядке.

В прошлом году, как напоминает Reuters, китайскому разработчику UNISOC удалось занять 10% мирового рынка мобильных процессоров, хотя сам он до сих пор довольствовался достаточно скромными ресурсами. Выручка за тот же период не превысила $2 млрд, а от банкротства компанию спас частный фонд Wise Road Capital, выкупив профильные активы у холдинга Tsinghua Unigroup.

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Источник изображения: UNISOC

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Как сообщают источники, к середине марта должны быть определены инвесторы, готовые предоставить UNISOC дополнительные $1,5 млрд на дальнейшее развитие, а общая капитализация бизнеса после привлечения этих средств в июне достигнет $10,2 млрд. Не исключено, что в дальнейшем UNISOC решится выйти на китайский фондовый рынок, разместив акции на одной из местных биржевых площадок. С 2014 года 11% акций компании владеет венчурный фонд Intel Capital, а до 2019 года они являлись партнёрами по разработке модемов для сетей 5G.