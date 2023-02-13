В годовом сравнении — на все 16,2%.

Квартальные отчёты TSMC уже позволили нам убедиться, что компания не смогла избежать влияния падения спроса в сегменте ПК и смартфонов на свой бизнес. Степень загрузки производственных линий, выдающих 7-нм изделия, например, снизилась. Издание DigiTimes напомнило, что это не помешало TSMC по итогам января увеличить выручку последовательно на 3,9 и на 16,2% год к году до $6,6 млрд.

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Источник изображения: TSMC

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Вряд ли такую динамику в существующих условиях можно назвать плохой, хотя от тучных времён пандемии она определённо отстаёт. Как поясняет тайваньский источник, специализированный контрактный производитель чипов Vanguard International Semiconductor (VIS) увеличил январскую выручку на 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В данном случае такая динамика может указывать на сохранение высокого спроса на услуги компании, специализирующейся на более зрелой литографии. Тот же автомобильный сектор полагается преимущественно на старые техпроцессы, а спрос в этом сегменте рынка ещё далёк от удовлетворения.