Всё говорит о перенасыщении рынка памяти.

Как сообщает Business Korea, в четвёртом квартале прошлого года объёмы импорта кремниевых пластин из Японии в Южную Корею в денежном выражении сократились на 26,66% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до $203 млн. Это произошло по той причине, что местным производителям памяти в лице SK hynix и Samsung Electronics требовалось меньше сырья для изготовления продукции.

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Источник изображения: Business Korea

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Корейские производители памяти, по данным источника, сейчас располагают складскими запасами продукции, рассчитанными более чем на 20 недель реализации. Это значительно больше, чем привычные для отрасли пять или шесть недель. SK hynix сокращает объёмы выпуска памяти, Samsung на подобные меры идёт менее охотно, но складские запасы в любом случае нужно реализовывать, поэтому закупка кремниевых пластин в Японии сократилась.