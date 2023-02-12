Всего лишь на $4 млрд больше, чем было заплачено за компанию в 2016 году.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Главным итогом недавней отчётности SoftBank стало неоднократное подтверждение готовности японской корпорации до конца текущего года вывести на фондовый рынок активы принадлежащего ей с 2016 года британского разработчика процессорных архитектур Arm. В то время сделка обошлась нынешним владельцам Arm в $32 млрд, но когда этими активами заинтересовалась NVIDIA, то их стоимость оценивалась уже в $40 млрд. Как известно, сделка с NVIDIA не состоялась из-за множества противоречий регуляторного характера, но это не убавило аппетита SoftBank. По некоторым данным, изначально компания хотела бы выручить на IPO этого разработчика до $60 млрд.

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Как поясняют авторы публикации на страницах ресурса Barron’s, в нынешних рыночных условиях это нереально, и даже с оглядкой на неплохой дебют Mobileye компания Arm могла бы оцениваться в $36 млрд.

Источник изображения: Getty Images

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С одной стороны, это выше, чем сумма, за которую Arm в 2016 году досталась SoftBank. С другой стороны, за прошедшие семь лет активы британского разработчика могли бы подрасти в цене сильнее, особенно с учётом инфляционных процессов. В любом случае, если SoftBank ставит перед собой задачу осуществить IPO компании Arm в текущем году, то рассчитывать на большее будет сложно.