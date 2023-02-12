Середина февраля в информационном поле стала временем седьмых.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Одному из китайских энтузиастов в эти выходные удалось отметиться в рейтинге HWBot с результатом разгона памяти до режима DDR5-9686, который попал лишь на седьмое место, но был интересен некоторыми условиями эксперимента. Во-первых, для охлаждения единственного модуля памяти не использовался жидкий азот, хотя систему воздушного охлаждения тоже нельзя было назвать скромной, если ориентироваться исключительно на фотогафию.

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Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

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Формально, это третье место среди всех результатов разгона памяти, достигнутых с использованием воздушного охлаждения. Непосредственно инженерный образец центрального процессора Intel Core i9-13900K довольствовался водоблоком. Единственный модуль памяти марки Teamgroup объёмом 16 Гбайт в указанном режиме работал при значениях таймингов 56-126-127-127-2. Кстати, самый высокий результат, достигнутый в разгоне памяти с использованием воздушного охлаждения — это DDR5-9980.