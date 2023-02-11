А выручка от их реализации выросла на 9,5%.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

По данным ассоциации SEMI Silicon Manufacturers Group, на которые ссылается ресурс DigiTimes, в прошлом году мировые объёмы поставок кремниевых пластин выросли на 3,9% до 14 713 млн квадратных дюймов, обновив исторический рекорд, а выручка от их реализации выросла на 9,5% до $13,8 млрд. Очевидно, что выручка роста быстрее объёмов поставок, а это значит, что цены росли быстрее объёмов производства.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Как отмечают источники, увеличилось потребление кремниевых пластин как типоразмера 300 мм, так и типоразмера 200 мм. Выручка тоже обновила рекорд 2021 года. Помимо распространения сетей 5G и устройств для работы в них, такой динамике способствовал рост спроса на автомобильные компоненты, средства промышленной автоматизации и Интернета вещей. Из предыдущих десяти лет объёмы поставок кремниевых компонентов росли на протяжении девяти лет, что говорит о важной роли полупроводниковой промышленности в развитии мировой экономики.