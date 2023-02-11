По данным ассоциации SEMI Silicon Manufacturers Group, на которые ссылается ресурс DigiTimes, в прошлом году мировые объёмы поставок кремниевых пластин выросли на 3,9% до 14 713 млн квадратных дюймов, обновив исторический рекорд, а выручка от их реализации выросла на 9,5% до $13,8 млрд. Очевидно, что выручка роста быстрее объёмов поставок, а это значит, что цены росли быстрее объёмов производства.
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Как отмечают источники, увеличилось потребление кремниевых пластин как типоразмера 300 мм, так и типоразмера 200 мм. Выручка тоже обновила рекорд 2021 года. Помимо распространения сетей 5G и устройств для работы в них, такой динамике способствовал рост спроса на автомобильные компоненты, средства промышленной автоматизации и Интернета вещей. Из предыдущих десяти лет объёмы поставок кремниевых компонентов росли на протяжении девяти лет, что говорит о важной роли полупроводниковой промышленности в развитии мировой экономики.