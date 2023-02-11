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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GeForce RTX 4090 и Core i9-13900KS заняли третье место в 3DMark Fire Strike Extreme
С использованием жидкостного охлаждения.
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Вспомнить о некогда считавшейся профильной тематике этого сайта позволяет новое достижение швейцарского оверклокера OVIZ Hardware Lab, который при помощи жидкостного охлаждения смог занять третье место в абсолютном рейтинге 3DMark Fire Strike Extreme с результатом 50 534 балла. Автор эксперимента использовал связку из видеокарты GeForce RTX 4090 и центрального процессора Intel Core i9-13900KS, которые были установлены в материнскую плату ASUS ROG Maximus Z790 Apex.

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Источник изображения: HWBot, OVIZ Hardware Lab

Графический процессор охлаждался водоблоком, частоты видеокарты в результате удалось поднять до 3240/23331 МГц. Центральный процессор под нагрузкой работал на частоте 6200 МГц, сохраняя активность восьми производительных и 13 экономичных вычислительных ядер, а также 29 потоков.

Источник изображения: HWBot, OVIZ Hardware Lab

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Следует отметить, что охлаждающая жидкость на входе в систему имела температуру намного ниже комнатной. Обычно это достигается либо за счёт использования так называемого чиллера, либо за счёт применения резервуара со льдом, но в последнем случае продолжительность эксперимента приходится ограничивать из-за снижения эффективности охлаждения со временем.

#экстремальный разгон #geforce rtx 4090 #core i9-13900ks #3dmark fire strike
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