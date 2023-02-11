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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
О строительстве совместного предприятия Ford и CATL по выпуску батарей в США будет объявлено на следующей неделе
Оно должно расположиться к западу от Детройта.
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Обсуждаемая Bloomberg сделка интересна не столько с технической точки зрения, сколько как пример уверенности крупных компаний из США и Китая в способности начать сотрудничество в сложных геополитических условиях. Речь идёт о попытке Ford Motor организовать на территории штата Мичиган производство LFP-аккумуляторов с использованием технологий китайской компании CATL, которая сейчас контролирует 37% мирового рынка.

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Источник изображения: CATL

Ранее губернатор Вирджинии отверг идею размещения такого предприятия на территории своего штата, назвав CATL «китайским троянским конём», но губернатор Мичигана настроен более прагматично. Родной для Ford Motor штат в позапрошлом году лишился инвестиций этой компании, когда были объявлены многомиллиардные проекты по выпуску тяговых батарей в Кентукки и Теннесси. Теперь у Мичигана появляется шанс обзавестись собственным профильным производством. Тем более, что Ford собирается начать оснащение аккумуляторами CATL своих электромобилей, не дожидаясь локализации их производства. Сперва батареи типа LFP китайского производства появятся в Mustang Mach-E, а в следующем году ими начнут оснащать пикапы F-150 Lightning.

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Ford делает расчёт на схему сотрудничества с CATL, которая подразумевает лишь использование китайских технологий для производства тяговых батарей в Мичигане, а само предприятие будет находиться в стопроцентной собственности американского автогиганта. Оно должно обеспечить работой около 2500 человек. Такая схема работы, по замыслу Ford, позволит электромобилям марки претендовать на участие в программе государственного субсидирования, которая даёт гражданам США возможность сэкономить по $7500 на покупке электромобилей с определённым уровнем локализации. По сути, главной проблемой для Ford останется только поиск источников сырья, минимально связанных с Китаем, поскольку американские власти будут следить и за составом косвенно субсидируемых батарей.

#сша #электромобили #ford #catl #тяговые аккумуляторы
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