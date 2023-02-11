Обсуждаемая Bloomberg сделка интересна не столько с технической точки зрения, сколько как пример уверенности крупных компаний из США и Китая в способности начать сотрудничество в сложных геополитических условиях. Речь идёт о попытке Ford Motor организовать на территории штата Мичиган производство LFP-аккумуляторов с использованием технологий китайской компании CATL, которая сейчас контролирует 37% мирового рынка.
реклама
Ранее губернатор Вирджинии отверг идею размещения такого предприятия на территории своего штата, назвав CATL «китайским троянским конём», но губернатор Мичигана настроен более прагматично. Родной для Ford Motor штат в позапрошлом году лишился инвестиций этой компании, когда были объявлены многомиллиардные проекты по выпуску тяговых батарей в Кентукки и Теннесси. Теперь у Мичигана появляется шанс обзавестись собственным профильным производством. Тем более, что Ford собирается начать оснащение аккумуляторами CATL своих электромобилей, не дожидаясь локализации их производства. Сперва батареи типа LFP китайского производства появятся в Mustang Mach-E, а в следующем году ими начнут оснащать пикапы F-150 Lightning.
Ford делает расчёт на схему сотрудничества с CATL, которая подразумевает лишь использование китайских технологий для производства тяговых батарей в Мичигане, а само предприятие будет находиться в стопроцентной собственности американского автогиганта. Оно должно обеспечить работой около 2500 человек. Такая схема работы, по замыслу Ford, позволит электромобилям марки претендовать на участие в программе государственного субсидирования, которая даёт гражданам США возможность сэкономить по $7500 на покупке электромобилей с определённым уровнем локализации. По сути, главной проблемой для Ford останется только поиск источников сырья, минимально связанных с Китаем, поскольку американские власти будут следить и за составом косвенно субсидируемых батарей.