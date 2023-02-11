Оно должно расположиться к западу от Детройта.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Обсуждаемая Bloomberg сделка интересна не столько с технической точки зрения, сколько как пример уверенности крупных компаний из США и Китая в способности начать сотрудничество в сложных геополитических условиях. Речь идёт о попытке Ford Motor организовать на территории штата Мичиган производство LFP-аккумуляторов с использованием технологий китайской компании CATL, которая сейчас контролирует 37% мирового рынка.

реклама

Источник изображения: CATL

Ранее губернатор Вирджинии отверг идею размещения такого предприятия на территории своего штата, назвав CATL «китайским троянским конём», но губернатор Мичигана настроен более прагматично. Родной для Ford Motor штат в позапрошлом году лишился инвестиций этой компании, когда были объявлены многомиллиардные проекты по выпуску тяговых батарей в Кентукки и Теннесси. Теперь у Мичигана появляется шанс обзавестись собственным профильным производством. Тем более, что Ford собирается начать оснащение аккумуляторами CATL своих электромобилей, не дожидаясь локализации их производства. Сперва батареи типа LFP китайского производства появятся в Mustang Mach-E, а в следующем году ими начнут оснащать пикапы F-150 Lightning.

рекомендации 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Ford делает расчёт на схему сотрудничества с CATL, которая подразумевает лишь использование китайских технологий для производства тяговых батарей в Мичигане, а само предприятие будет находиться в стопроцентной собственности американского автогиганта. Оно должно обеспечить работой около 2500 человек. Такая схема работы, по замыслу Ford, позволит электромобилям марки претендовать на участие в программе государственного субсидирования, которая даёт гражданам США возможность сэкономить по $7500 на покупке электромобилей с определённым уровнем локализации. По сути, главной проблемой для Ford останется только поиск источников сырья, минимально связанных с Китаем, поскольку американские власти будут следить и за составом косвенно субсидируемых батарей.